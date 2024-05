[Communiqué] Opération de nettoyage et sensibilisation des habitants de l’Étang-Salé au tri des déchets

Dès 9h, une opération nettoyage sur la plage de L’Étang-Salé les Bains a été lancée. De 13 h 30 à 16h, un atelier sur le tri des déchets sera proposé en partenariat avec la CIVIS.

Nous avons été accompagnés par M. TAOCHY, Adjoint au Maire de l’Étang-Salé et Élu du quartier, que nous tenons à remercier pour sa présence sur l’action de ce matin sur la plage de l’Étang-Salé, ainsi que la municipalité.

L’association ADQESB œuvre dans le développement de la vie de quartier de L’Étang-Salé les Bains à travers des activités socioculturelles, sportives, de loisirs et artistiques. Elle sensibilise les habitants du quartier sur des actions sanitaires, humanitaires et environnementales. Elle encourage et reconstruit les liens sociaux en valorisant les ateliers intergénérationnels et des rencontres, des échanges, des partages entre les citoyennes et citoyens.

La présidente Mme LALLEMAND BLANCHET Annie : « Il s’agit pour nous d’une première action environnementale. Créée en novembre 2022, l’association ADQESB proposera de nouvelles actions autour de l’environnement. Les plagistes ont pu voir dans la main des enfants divers déchets. Une prise de conscience ? Je ne sais pas. Mais le geste écologique de ce matin a pu marquer les esprits. Nous espérons renouveler l’action en recueillant moins de déchets et en comptant sur la solidarité des associations de quartiers pour une action de plus grande. »