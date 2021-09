Communiqué Des ateliers numériques gratuits pour les séniors

A la Réunion, une grande majorité de séniors ne savent pas (ou peu) utiliser les outils numériques (64% des plus de 60 ans ne se sont jamais connectés à Internet – source : INSEE). Aussi, depuis la crise sanitaire de 2020 et le renforcement des mesures de sécurité, nombre de séniors se sont retrouvés isolés, sans moyens de communiquer avec leurs proches, mais aussi avec les institutions publiques. Ces constats ont amené le Groupement d’Intérêt Economique Vieillissement Actif (GIE VA) – regroupement des régimes de retraite (Régimes général et agricole) – à lancer en 2021 un atelier « Autonomie numérique », exclusivement dédié aux séniors.



L’atelier « Autonomie numérique », totalement gratuit, o re aux séniors des heures d’accompagnement et d’initiation aux outils numériques, à l’usage d’internet, des réseaux sociaux et des sites administratifs.



Cet atelier répond aux enjeux d’une part, du lien social et d’ouverture sur le monde, et d’autre part de l’accès aux droits et la réalisation des démarches administratives.



L’atelier Autonomie numérique complète l’o re de prévention de la perte d’autonomie déployée depuis 2017 par le GIE VA, qui se décline en des sessions d’ateliers de prévention sur les thèmes de la Mobilité, de la Nutrition, de l’Habitat et de la Mémoire.



Aujourd’hui, le GIE Vieillissement Actif s’associe à deux acteurs reconnus dans le domaine du numérique - l’Association WEBCUP et la Fondation ORANGE - a n de proposer aux séniors un accompagnement innovant, basé sur le don de tablettes numériques à la n de leur parcours d’apprentissage.



« Bien vieillir en réduisant l’e-inclusion des séniors »



Le but de cette action est d’accompagner les séniors dans l’inclusion numérique face à la digitalisation de la société. L’association Webcup, formera ainsi une centaine de séniors au sein des campus de Saint-Pierre, Saint-Denis, Petite île et au sein des structures partenaires.



Nos gramounes pourront ainsi acquérir toutes les compétences nécessaires et devenir autonomes sur les usages de base du numérique, et reprendre con ance en leurs capacités.



Par exemple, ils s’initieront aux démarches administratives en ligne en toute sécurité, chercheront des informations sur le web, créeront leur adresse mail, utiliseront les réseaux sociaux a n de maintenir des liens avec la famille et les proches, etc. L’atelier «Autonome numérique» c’est :

-Gratuit

- Adapté à tous les niveaux, même les plus débutants

- 9 séances hebdomadaires ou bihebdomadaires de 2 heures, soit : - 18 heures d’accompagnement personnalisé, animés par des professionnels animateurs et médiateurs numériques. Grâce au partenariat avec la Fondation Orange Réunion et le GIE Vieillissement Actif, tous les séniors participant à un atelier « Autonomie numérique » déployé par la Webcup recevront une tablette numérique à la n de leur parcours.



« La Fondation Orange s’engage dans cette action »



La Fondation Orange est engagée depuis plus de 30 ans pour faire du numérique un facteur d’égalité des chances. Elle apporte pour cela des moyens humains, financiers ou matériels à des associations qui œuvrent sur le terrain aux côtés des populations les plus éloignées du numérique. La crise sanitaire a fragilisé davantage celles-ci, notamment les séniors.



Dans ce contexte singulier, la Fondation Orange a décidé d’apporter un soutien complémentaire aux publics qu’elle apporte habituellement via les appels à projets, en faisant don d’une centaine de tablettes numériques.



A la fin des ateliers animés par la WebCup, chaque participant fera l’acquisition d’une tablette afin de poursuivre son apprentissage et le développement de son autonomie numérique. Notre mission première est de contribuer à ce que nos séniors vivent le plus longtemps possible à leur domicile et en meilleure santé possible. C’est pourquoi nous avons créé et déployé des ateliers de prévention Santé « Atout Age » depuis 2017, sur les thèmes de la Mobilité, de la Nutrition, de la Mémoire et de l’Habitat. La crise sanitaire de 2020 nous a montré l’importance du lien social dans le Bien Vieillir et les enjeux de la digitalisation de la société. Les ateliers « Autonomie numérique » que nous lançons cette année 2021 ont pour ambition d’accompagner les personnes âgées dans l’utilisation des outils numériques pour les rendre autonomes. Ils pourront ainsi accéder à l’information, aux réseaux sociaux, aux démarches en lignes, communiquer à distance, etc. Christophe Cambona, Représentant du GIE VA



Souvent pour les gramounes, l’apprentissage du numérique au sein de l’un de nos campus sur l’île se déroule à merveille, mais beaucoup n’ont malheureusement pas le matériel nécessaire à la case, comme des tablettes tactiles qui sont les plus simples à utiliser pour eux. Ce partenariat triparti est vraiment quelque chose d’innovant et qui va réellement dans le sens d’accompagner au mieux nos retraités afin de les rendre autonomes numériquement. Alan Chakri, Président de l’association Webcup



