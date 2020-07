Economie Campagne sucrière: La CGPER dénonce la "scandaleuse attitude du seul usinier de La Réunion"

La campagne sucrière devait tout juste démarrer ce lundi matin après des semaines de discussions, mais les problèmes sont déjà de retour. Ce lundi matin, lors des premières livraisons, les planteurs se sont vu imposés une charte non conforme selon la CGPER, qui dénonce l'attitude et la position dominante de l'usinier Téréos dans un courrier adressé au préfet de La Réunion: Publié le Lundi 6 Juillet 2020

Monsieur Le Préfet,



Nous avons la difficile mission et l'honneur d'attirer votre attention sur la «SCANDALEUSE ATTITITUDE DU SEUL USINIER DE LA REUNION» Téréos qui cherche une fois de plus la confrontation brutale avec les planteurs et le blocage des livraisons de cannes.



Après deux semaines d'atermoiements liés à la position dominante de l'Usinier TEREOS, et pour donner suite à leur demande extravagante de changer le protocole de campagne, les planteurs sont une nouvelle fois victime de l'Usinier.



Ce matin lors des premières livraisons des planteurs Téréos; cherche à imposer une charte de livraison à chaque planteur se présentant aux balances de ses usines et ce avant l'échantillonnage du CTICS sur lequel la profession s'est entendue, après deux semaine de perte de temps inutile et qui a déjà pénalisé ceux qui avait coupé leur canne en prévision de l'ouverture de la Campagne sucrière...



Nous attirons votre attention sur le non-respect des commissions mixtes d'usine qui doit se prononcer et valider tout changement au niveau des conditions de livraison de la Canne à sucre sur les plateformes sucrières



Cet engagement que veut imposer l'usinier est non conforme puisque non discuté et encore moins validé par les commissions mixtes.



Une fois encore le planteur subit la domination économique de l'industriel qui se pose ainsi en Monopole



Veuillez agréer Mr Le Préfet nos respects les plus sincères .



