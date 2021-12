La grande Une Arnold Cadet, le sorcier gourou condamné à La Réunion, prospère en Afrique de l'ouest

Octobre 2020, celui qui se disait possédé par l'esprit de "Gramoune Moussa" et pouvait multiplier les billets écopait de 4 ans de prison dont un avec sursis. On retrouve le charlatan en homme d'affaires auto-proclamé au Bénin et dans d'autres pays de l'Afrique de l'ouest pour lever des fonds dans le domaine du social. Par Isabelle Serre - Publié le Lundi 6 Décembre 2021 à 14:00





Le comptable du lycée La Renaissance berné



L'ex-comptable du Lycée hôtelier de Plateau Caillou s'était fait copieusement berner entre 2017 et 2018, détournant plus d'un million d'euros en plusieurs versements grâce à la modification frauduleuse de la fonctionnalité d'un logiciel comptable de l'établissement. Des virements bancaires provenant de la Direction générale des finances publiques arrivaient directement sur le compte d’Arnold Cadet qui utilisait cet argent pour s’acheter des voitures, payer des travaux, financer diverses activités ou rembourser les dettes des sociétés de sa compagne. En échange, le manipulateur avait promis au comptable, Jean-Claude D.,



Une lourde peine



Le 10 novembre 2020, Arnold Cadet était condamné à payer 1,5 million d'euros de dommages et intérêts solidairement avec l'ancien comptable ainsi qu'à une lourde peine : 4 ans de prison, dont 1 avec sursis. Le jugement délivré, le Réunionnais aurait dû être incarcéré à moins d'un appel.



Etrangement, on retrouve un an plus tard l'habile charlatan en Afrique, au sein du Réseau des organisations de la société civile de l'Afrique de l'Ouest, Roscao, en tant qu'ambassadeur au sein de l'Union Européenne, Madagascar et Maurice.



Présenté comme "une personnalité de haut rang de l’Ile de La Réunion, des Pays d’Outre-Mer de la France", Arnold Cadet va "mouiller le maillot pour la lutte contre le chômage des jeunes" dans toute l'Afrique de l'ouest.



Son objectif : trouver des partenariats en métropole ou à l'étranger, dont à La Réunion, afin de soulever des fonds pour la formation des jeunes Béninois. Mais il souhaite également collaborer avec les autorités du pays pour "de grands projets". Finances, économie, énergie, agriculture, développement routier..., la société 2 RCC International SA, dont il est le PDG, sait tout faire.



Loger gratuitement 5000 Réunionnais



"Nous voulons augmenter le nombre de logements et créer une société d'énergie électrique à base de déchets", confie l'homme d'affaires auto-proclamé qui cherche à lever des fonds. Il s'engage via sa société qui ressemble à s'y méprendre à une coquille vide "à construire 5000 logements à La Réunion pour des personnes âgées qui seront logées gratuitement". Des propos rapportés par une chaîne de télévision béninoise. "



"Sincérité" et "confiance" sont les maîtres-mots du gourou condamné. Arnold Cadet, accompagné par un ministre plénipotentiaire du Roscao et un évangéliste américain, prévoit de mener les mêmes initiatives en Guinée et au Cameroun, rapportent différents médias africains.













En octobre 2020, une affaire mêlant sexe, argent et sorcellerie avait défrayé la chronique et atterri devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis. Dans cette histoire, un certain Arnold Cadet avait été au centre des débats, soupçonné d'avoir simulé des actes de sorcellerie. Possédé par l'esprit de "Gramoune Moussa", l'habile charlatan avait convaincu un amoureux éconduit qu'il était capable de faire revenir l'être aimé. Pour cela, il facturait des rituels au prix fort, mais chacun sait que quand on aime, on ne compte pas.L'ex-comptable du Lycée hôtelier de Plateau Caillou s'était fait copieusement berner entre 2017 et 2018, détournant plus d'un million d'euros en plusieurs versements grâce à la modification frauduleuse de la fonctionnalité d'un logiciel comptable de l'établissement. Des virements bancaires provenant de la Direction générale des finances publiques arrivaient directement sur le compte d’Arnold Cadet qui utilisait cet argent pour s’acheter des voitures, payer des travaux, financer diverses activités ou rembourser les dettes des sociétés de sa compagne. En échange, le manipulateur avait promis au comptable, Jean-Claude D., qu'il multiplierait les billets afin de renflouer les caisses des établissements scolaires floués.Le 10 novembre 2020, Arnold Cadet était condamné à payer 1,5 million d'euros de dommages et intérêts solidairement avec l'ancien comptable ainsi qu'à une lourde peine : 4 ans de prison, dont 1 avec sursis. Le jugement délivré, le Réunionnais aurait dû être incarcéré à moins d'un appel.Etrangement, on retrouve un an plus tard l'habile charlatan en Afrique, au sein du Réseau des organisations de la société civile de l'Afrique de l'Ouest, Roscao, en tant qu'ambassadeur au sein de l'Union Européenne, Madagascar et Maurice.Présenté comme "une personnalité de haut rang de l’Ile de La Réunion, des Pays d’Outre-Mer de la France", Arnold Cadet va "mouiller le maillot pour la lutte contre le chômage des jeunes" dans toute l'Afrique de l'ouest.Son objectif : trouver des partenariats en métropole ou à l'étranger, dont à La Réunion, afin de soulever des fonds pour la formation des jeunes Béninois. Mais il souhaite également collaborer avec les autorités du pays pour "de grands projets". Finances, économie, énergie, agriculture, développement routier..., la société 2 RCC International SA, dont il est le PDG, sait tout faire."Nous voulons augmenter le nombre de logements et créer une société d'énergie électrique à base de déchets", confie l'homme d'affaires auto-proclamé qui cherche à lever des fonds. Il s'engage via sa société qui ressemble à s'y méprendre à une coquille vide "à construire 5000 logements à La Réunion pour des personnes âgées qui seront logées gratuitement". Des propos rapportés par une chaîne de télévision béninoise. ""Sincérité" et "confiance" sont les maîtres-mots du gourou condamné. Arnold Cadet, accompagné par un ministre plénipotentiaire du Roscao et un évangéliste américain, prévoit de mener les mêmes initiatives en Guinée et au Cameroun, rapportent différents médias africains.