Air Austral risque d’avoir encore besoin de 30 millions, les actionnaires ont 6 mois pour trouver les solutions

Nouvelle réunion cruciale pour Air Austral mardi matin à Paris. Lors de la dernière réunion du 19 mars, l'État avait posé un certain nombre de conditions à une nouvelle aide à la compagnie régionale Air Austral : l'apport de 10 millions d'euros "frais" au capital, la mise en place d'un accord de performance collective avec les salariés et la réalisation d'un audit par une entreprise indépendante. Si les premières conditions ont bien été réunies, la lecture ce matin de l'audit de la société Accuracy a eu de quoi donner de nouvelles sueurs froides aux actionnaires. Il ressort de l'analyse des comptes d'Air Austral la nécessité d'une nouvelle injection d'une trentaine de millions d'euros au début de l'année prochaine. Les actionnaires, pour leur part, espèrent que les efforts accomplis tant par les actionnaires que par les salariés, ainsi que la résolution de quelques conflits en cours, notamment avec Airbus à la suite de l'immobilisation des A220, permettront d'éviter un nouvel apport financier.

Le point d’étape de ce matin a réuni autour de la table le ministre de l’Industrie Roland Lescurre, celui des Transports Patrice Vergriete, et celle des Outre-mer Marie Guévenoux, ainsi que les représentants du CIRI (le comité interministériel de la restructuration industrielle), Marc Rochet en tant qu’expert, Normane Omarjee pour la Région Réunion et la conciliatrice Elise de Laissardière ainsi que Joseph Bréma, le PDG de la compagnie. Étaient également présents, mais en visio, la présidente de la Région, Huguette Bello, le vice-président du Département, Jeannick Atchapa et Michel Deleflie.

Ce point d’étape était prévu de longue date et le principe en avait été acté lors la dernière rencontre du mois de mars à Paris. L’État s’y était déclaré prêt à aider à nouveau Air Austral, mais avait posé comme condition un apport financier supplémentaire de l’actionnaire privé Run Air du groupe Michel Deleflie et de la SEMATRA à hauteur de 10 millions d’euros ainsi que la mise en place d’un accord de performance collective. Dans le même temps, il avait été demandé à un auditeur indépendant de rendre un rapport sur la situation financière de la compagnie et sur ses perspectives à court et moyen terme. Le tout avec comme obligation que tout soit bouclé dans le délai extrêmement court d’un mois

Chacun a joué le jeu à son niveau, que ce soit les partenaires privés, les collectivités, mais aussi les salariés, et en particulier leurs organisations syndicales, qui ont fait preuve d’un grand sens des responsabilités en acceptant de renoncer à un certain nombre de leurs avantages.

La réunion de ce matin avait donc pour objectif de faire le point sur ces différentes avancées et d’examiner le compte-rendu de l’auditeur indépendant qui avait été chargé d’examiner les comptes de la compagnie.

Le rapport de l’auditeur Accuracy a douché les espoirs de ceux qui pensaient que les 10 millions apportés par les actionnaires allaient suffire à remettre la compagnie régionale à flot. Il n’en est malheureusement rien. Les experts d’Accuracy estiment qu’Air Austral connaitra un nouveau besoin en trésorerie d’environ 30 millions au mois de janvier prochain.

Tout n’est pas noir pour autant. Les actionnaires estiment pour leur part que les efforts effectués depuis deux mois pour mettre de l’ordre dans les comptes de la compagnie, la réduction importante de la masse salariale, ainsi que les espoirs d’indemnisation par Airbus suite l’immobilisation pendant plusieurs mois des A220 de la compagnie pour des problèmes de réacteurs, et la résolution des problèmes rencontrés sur Mayotte devraient permettre à la compagnie de passer ce cap difficile. D’autant qu’ils comptent bien d’ici là trouver des recettes supplémentaires.

Le challenge est de taille et les actionnaires, privés comme publics, ont six mois devant eux pour réussir leur pari. Tous les partenaires ont convenu de se retrouver au mois de septembre pour un nouveau point d’étape.