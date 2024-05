Encore une fois, les policiers et gendarmes ont sillonné les routes du département pour sécuriser les voies de circulation. En tout, 21 personnes ont encore perdu leur permis ce weekend.

Côté gendarmerie, les militaires ont contrôlé 25 conducteurs positifs à l’alcool, dont 12 avec un taux délictuel. Sept autres automobilistes ont été contrôlés positifs aux stupéfiants. Ce sont donc sept véhicules qui ont fini à la fourrière.

En zone police, les fonctionnaires n’ont pas non plus chômé, avec près de 18 délits et 259 infractions répertoriés. Là encore, trois permis ont sauté. À noter que sept automobilistes n’ont pas été capable de présenter un permis valide aux policiers.