23% des Réunionnais en situation d'illettrisme : Des journées pour "débloquer l'envie d'apprendre"

La 8ème édition des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme se déroule jusqu'au 12 septembre. Au total, ce sont plus de cinquante actions qui seront organisées à La Réunion dans ce cadre. Objectif : "débloquer l'envie d'apprendre", alors qu'environ 120 000 Réunionnais seraient en situation d’illettrisme. Le communiqué de la préfecture : Par N.P - Publié le Mardi 7 Septembre 2021 à 14:46





La pandémie COVID 19 et ses conséquences économiques et sociales amplifient les difficultés des personnes les plus fragiles et notamment celles qui sont confrontées à l’illettrisme, l’innumérisme et l’illectronisme.



Cette année la campagne des JNAI est centrée sur les réussites pour débloquer l’envie d’apprendre.



Apprendre, c’est réapprendre à rêver



La campagne nationale des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme s’appuie sur des témoignages qui illustrent ce qui est rendu possible avec l’accès aux compétences de base.



Leurs messages expriment des rêves, des premiers pas essentiels, l’ouverture du champ des possibles, les déclics pour un nouveau départ.



Les enjeux de l’illettrisme à La Réunion



Au total, ce sont plus de cinquante actions qui seront organisées à La Réunion dans le cadre des journées nationales d’action contre l’illettrisme (JNAI).



Environ 120 000 Réunionnais seraient en situation d’illettrisme, soit 23% de la population du territoire.



En moyenne 21,4% des jeunes reçus à la Journée nationale de citoyenneté à La Réunion connaissent des difficultés de lecture en 2020. Parmi ces jeunes, 9,5% ont de très faibles capacités de lecture ou des difficultés sévères. Ces chiffres attestent de la prégnance de la situation à La Réunion qui doit alerter et mobiliser tous les acteurs concernés par la prévention et la lutte contre l’illettrisme.



L’illettrisme entraîne de lourdes conséquences, notamment en matière d’isolement, de repli sur soi, de difficulté à trouver un travail, à progresser dans son milieu professionnel ou encore en matière de santé.



Dans le cadre d’une collaboration de longue date avec les partenaires institutionnels et les acteurs de la société civile impliqués dans la lutte contre l’illettrisme, le préfet de La Réunion souhaite valoriser toutes les initiatives prises lors de ces JNAI 2021.



