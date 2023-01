A la Une . 22 migrants sri lankais sur les 69 sont assurés de rester à La Réunion

22 passagers de l'Imula 532 qui a accosté samedi dernier peuvent rester à La Réunion le temps que leur demande d'asile soit examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par RL - Publié le Mercredi 18 Janvier 2023 à 17:41

Un père de famille sri lankais explique avoir fui son pays en raison de sa religion

Il reste donc 44 personnes, plus 3 enfants, qui n'ont pas obtenu l'approbation de l'OFPRA à ce stade. Ces 47 personnes sont maintenues en zone d’attente par le JLD. Au bout d’une journée marathon qui aura vu les migrants attendre dans le tribunal jusqu’à la fin de cet après-midi pour savoir si leur demande de prolongement en zone d’attente allait être acceptée, 22 migrants (soit 16 dossiers) ont appris au cours de la journée que leur demande d’examen de leur dossier par l’OFPRA était acceptée. Ces 13 dossiers s’ajoutent aux 3 qui avaient déjà été accordés dès ce matin, avant même que la procédure devant le juge des libertés ne commence.Dans le détail, derrière les 16 dossiers acceptés, il y a au total 5 familles. Lesquelles comptent 6 enfants (qui ne sont pas comptabilisés dans le décompte des demandes puisqu’ils sont représentés par leurs parents), ce qui signifie que ces 22 personnes (parents et enfants confondus) ont obtenu l’assurance, ce jour, de pouvoir rester sur le territoire français le temps que leur demande d’asile soit examinée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Une procédure qui peut durer des années.Rappelons que 69 personnes dont 9 enfants sont arrivées par bateau ce samedi 14 janvier. Pour l’OFPRA, les enfants sont considérés comme étant rattachés à leurs parents et n’ont pas de dossiers à leur nom. Il y a donc 60 dossiers de demande d’entrer sur le territoire qui ont été déposés.A ce jour, l’OFPRA a étudié toutes les demandes et accordé une autorisation d’entrer sur le territoire à 22 migrants issus de 5 familles dont 6 enfants.Il reste donc 44 personnes, plus 3 enfants, qui n'ont pas obtenu l'approbation de l'OFPRA à ce stade. Ces 47 personnes sont maintenues en zone d’attente par le JLD.