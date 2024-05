Le Tampon : Les difficultés des entreprises ralentissent l’ambitieux programme de construction de crèches

En plus des quatre crèches communales, Le Tampon ambitionne d'ouvrir à terme quatre nouvelles structures. Trois sont en cours de construction mais la liquidation d'une entreprise, l'augmentation du coût des matériaux et le contexte international plombent le calendrier de livraison et la facture.

Au 14ᵉ km, le site flambant neuf commence déjà à être envahi par les herbes. Pourtant, en septembre 2020, la première pierre de la crèche était posée. Une structure de 72 places qui attend toujours d’accueillir les très jeunes enfants. Une crèche à 4,4 millions d’euros d’investissements dont la moitié est portée par les fonds de la commune. Le chantier a en effet connu quelques aléas. La crise sanitaire est évidemment venue bousculer la bonne marche du chantier et il a fallu faire des “réajustements” après le passage de la commission de sécurité et de la PMI, en convient la mairie. “Le site du chantier de la crèche du 14ᵉ km a également fait l’objet de plusieurs vols de matériels, de dégradations et d’intrusions, et ce, malgré la présence des entreprises qui assurent le gardiennage durant les heures d’ouverture du chantier et la mise en place de clôtures de chantier et de la signalisation adaptée”, indique la collectivité qui a dû mettre en place un système de télésurveillance pour un montant de 15.000 euros.

Si la crèche apparait aujourd’hui à l’abandon, c’est qu’il ne reste plus que le mobilier pour la rendre opérationnelle, assure la mairie. “L’appel d’offre va être lancé et l’ouverture prochaine”.

Dans son programme de construction de crèches, la commune doit également faire face à des difficultés sur le site de Trois Mares et de la Plaine des Cafres. Ont pesé sur le chantier de Trois Mares, des contraintes techniques, mais aussi les retards de l’entreprise chargée du gros œuvre puis finalement sa liquidation. Des défaillances de l’entreprise qui ont un coût, notamment en matière d’indemnités d’ajournement, plus de 132.000 euros dans ce cas.

Le projet repensé, ce mardi 21 mai 2024, le conseil municipal a adopté la modification de la mission d’ordonnancement Pilotage et Coordination. L’augmentation par rapport au précédent marché est ici de 54,04%. Des surcoûts qui s’ajoutent à l’enveloppe initiale de 4,2 millions d’euros fléchés pour la construction de la crèche de Trois Mares de 60 places dont plus de la moitié est cofinancée par la CAF de La Réunion.

“C’est un moyen d’accompagnement nécessaire »

Sur la crèche de la Plaine des Cafres, les difficultés viennent des retards de pose de l’alu qui aurait dû se faire avant la période cyclonique. « Malheureusement, toutes ces difficultés et ce genre de retards ont un coût auquel il faut ajouter la conjoncture internationale ou encore l’augmentation des prix des matériaux », déplore la mairie.

Ces difficultés n’entachent par la détermination de la commune à investir dans son programme de crèches gérées par la SPL Petite Enfance.

Une crèche est encore dans les tuyaux à Bras Creux. Les 8 crèches communales compteront ainsi au total 486 places.

“C’est un moyen d’accompagnement nécessaire quand la population est en nette progression », s’est félicité le maire. Pour André Thien Ah Koon, développer les crèches est un “geste qui consolide la politique familiale “. Car ces “modes d’accueil pour les très jeunes enfants permet aux familles de disposer des conditions propices à l’exercice d’une activité professionnelle à la recherche d’emploi, à la formation ainsi qu’à toute autre activité permettant aux parents de s’épanouir tout en sachant leur enfant accueilli en toute sécurité”.