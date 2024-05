[Communiqué] Adoption à l’unanimité de la proposition de création d’une commission d’enquête sur le logement social en outre-mer

Communiqué

La députée Karine Lebon, députée de la 2e circonscription de La Réunion, est parvenue à faire adopter à l’unanimité aujourd’hui en commission des affaires économiques sa proposition de création d’une commission d’enquête sur la crise du logement social dans les outre-mer.

Karine Lebon se réjouit d’avoir su mobiliser l’ensemble des députés et de les avoir fait adhérer à l’importance de la création d’une telle commission. “Avec les pouvoirs exorbitants de cette commission d’enquête, nous serons enfin en mesure d’établir les responsabilités des acteurs de la politique du logement social dans nos territoires” précise Karine Lebon.

Outre le déficit structurel de constructions et de livraisons de logements sociaux à La Réunion, l’état des habitations dans lesquelles les Réunionnais sont contraints de vivre est particulièrement alarmant. “C’est en concertation avec la Confédération nationale du logement et l’ensemble des acteurs que j’ai rédigé et déposé cette proposition à l’Assemblée nationale. Il était urgent d’agir et de prendre les choses en main. Cette crise n’a que trop duré, nous ne pouvons laisser la situation se détériorer” ajoute Karine Lebon.

Selon la députée, les conséquences humaines du manque de logements sociaux sont trop souvent oubliées. “Je reçois tous les jours des citoyens qui n’ont aucune solution d’hébergement alors qu’ils ont déposé une demande de logement social plusieurs années auparavant. Ce sont en tout plus de 44 000 familles qui attendent de se voir accorder un logement, et ce nombre augmente chaque jour.”

La bataille parlementaire ne fait que commencer. Ce vote de la commission des affaires économiques doit être validé par l’ensemble des députés dans l’Hémicycle de l’Assemblée nationale le 30 mai prochain. “J’espère que mes collègues adopteront le même comportement digne qu’ils ont pu avoir aujourd’hui et que la création de cette commission d’enquête sera définitivement adoptée” conclut la députée Karine Lebon.