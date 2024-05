« Des faits graves qui portent atteinte aux intérêts de la nation » : Olivier Rivière condamné à huit mois de prison avec sursis

Le 28 janvier 2021, Olivier Rivière comparaissait devant la cour d’appel et, comme il l’avait fait en première instance, contestait les faits de prise illégale d’intérêts et de concussion qui lui étaient reprochés. Des faits qui lui avaient valu d’être condamné par le tribunal correctionnel de Saint-Pierre à six mois de prison avec sursis et trois ans d’inéligibilité en octobre 2020. Le tribunal avait considéré qu’en multipliant les casquettes, l’édile saint-philippois avait dépassé le plafond des indemnités autorisées et omis de pratiquer la règle de l’écrêtement entre 2016 et 2018. Le maire de Saint-Philippe, également vice-président de la Casud, vice-président du Conseil régional et PDG de NEXA – l’Agence régionale de Développement d’Investissement et d’Innovation – aurait dépassé le plafond des indemnisations d’environ 2.300 euros par mois.

Alerté sur un éventuel risque judiciaire, Olivier Rivière avait d’ailleurs choisi de rembourser à la Région une partie des sommes indûment perçues depuis 2019. Pour sa défense, Me Henri-Pierre Vernon et le bâtonnier Me Djalil Gangate avaient tenté de démontrer aux magistrats de la cour d’appel que le poste d’Olivier Rivière au sein d’une société privée l’exonérait des plafonds mêlant code de commerce et code général des collectivités territoriales.