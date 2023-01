A la Une . Un père de famille sri lankais explique avoir fui son pays en raison de sa religion

C'est une image à laquelle l'institution judiciaire est désormais habituée. Une longue file de migrants sri lankais encadrée par les forces de l'ordre s'est formée ce mercredi matin à l'ouverture des portes du tribunal de Champ fleuri. Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 18 Janvier 2023 à 10:39





Les arguments qui sont évoqués lors de l’audience devant le JLD tournent majoritairement autour des problèmes de menaces, de violence ou encore d’expropriation dans un contexte politique, social ou religieux particulièrement tendu dans leur pays, selon eux. Le marathon judiciaire commence pour les 69 migrants sri lankais. A partir de ce mercredi matin, les juges de la liberté examinent les demandes de prolongation de placement en zone d’attente formulées par les avocats des migrants.Ils sont 69 à avoir embarqué sur le bateau de pêche Imula 532 qui a accosté ce samedi 14 janvier . Selon leurs déclarations, ils ont quitté leur pays le 14 décembre.Il apparaît que les profils sociaux diffèrent quelque peu des précédents demandeurs d’asile. Certains d’entre eux sont chef d’entreprise et peu évoquent des problèmes économiques. Pour exemple, une famille avec 4 enfants explique qu’ils sont chrétiens et qu’ils sont en conflit avec les musulmans. Le père avait peur d’être mis en prison et a préféré partir avec sa famille. Il explique que c’est lui qui a piloté le bateau pour venir à La Réunion.Les arguments qui sont évoqués lors de l’audience devant le JLD tournent majoritairement autour des problèmes de menaces, de violence ou encore d’expropriation dans un contexte politique, social ou religieux particulièrement tendu dans leur pays, selon eux.