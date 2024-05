Crise du BTP : La grève est suspendue, des réunions de travail prévues la semaine prochaine

Les syndicats qui ont démarré mercredi un mouvement de grogne annoncent jeudi suspendre la grève. Une décision prise au sortir d'une réunion organisée à la CCIR avec le préfet, le Département et la Région, notamment. Les manifestants avaient organisé un barrage filtrant mercredi et avait bloqué le Barachois toute la journée de samedi, provoquant de très importants embouteillages dans le chef-lieu et sur la Nouvelle Route du Littoral.

Les syndicats du BTP suspendent leur mouvement de grève démarré mercredi. Ils ont obtenu des engagements auprès des pouvoirs publics lors d’une réunion de trois heures à la CCIR en présence du préfet, de la présidente de Région et des élus de Département. Des réunions de travail seront organisées tout au long de la semaine prochaine entre les syndicats patronaux, les représentants du personnel et les différents bailleurs. Le préfet de La Réunion rassemblera à nouveau tous les acteurs du secteur et les collectivités vendredi prochain pour apporter des réponses aux entreprises et aux salariés.

Johny Lagarrigue de la CFDT-BTP explique que les négociations ont longuement duré, car les syndicats ont rejeté le programme de travaux présenté par l’Armos qui rassemble les sept bailleurs sociaux de La Réunion d’une part. La présentation de la Région n’a pas non plus convaincu les travailleurs du BTP. Mais un consensus a tout de même été trouvé : des réunions de travail vont se multiplier tout au long de la semaine pour trouver un compromis.

« À partir de lundi, nous allons faire des réunions avec les syndicats, l’Armos, la Région et le Département. Et vendredi prochain, on actera les engagements et le début des travaux« , a déclaré Johny Lagarrigue, qui a précisé, « nous voulons des engagements à court terme. » Les syndicats indiquent par ailleurs que le préfet les rejoindra « sur la route » si un accord n’est pas trouvé.

Jérôme Filippini a confirmé qu’il s’engageait à travailler sur le dossier et à « dégager son agenda » pour permettre une sortie de crise. « Les syndicats ont été exigeants avec nous, avec les employeurs, avec les collectivités aussi et on a pris un engagement ensemble. On se retrouvera vendredi prochain après avoir eu énormément de réunions pour répondre à une demande qui est compréhensible : avoir plus de visibilité sur la demande publique, sur les chantiers qui vont sortir », déclare le préfet de La Réunion.

Il rappelle : « Derrière le bâtiment, ce sont des emplois, des salariés qui vont travailler. » « Nous n’allons pas ménager nos efforts« , assure le plus haut représentant de l’État.

Jérôme Filippini confirme qu’il sera aux côtés des syndicats si un accord n’est pas trouvé. « On va travailler pour donner envie aux syndicats de ne pas reprendre le mouvement« , lance-t-il.

Les automobilistes seront soulagés après une journée noire dans le chef-lieu. Un barrage installé au Barachois a paralysé la circulation à Saint-Denis une grande partie de la journée. Des embouteillages importants se sont formés sur la Route du Littoral.

Les syndicats ont annoncé la levée du barrage ce jeudi soir. S’ils n’obtiennent pas satisfaction vendredi prochain, les manifestants pourraient reprendre leur mouvement de grève le lundi suivant.

(Thierry Lauret sur place)