(1er janvier) Ce qui change ce 1er janvier

Hausse du SMIC

À compter du 1er janvier 2024, le Smic horaire brut sera fixé à 11,65 € soit un montant mensuel brut de 1.766,92 €. Cela représente une hausse de 15,61 euros nets mensuels pour une durée de travail hebdomadaire de 35h.

Retraites

Bonne nouvelle pour les retraités qui verront leurs pensions être revalorisées de +5,3%, en fonction de l’assurance retraite. Les minima sociaux seront également revalorisés d’environ 4,6 % au 1er avril 2024.

Plan Épargne Logement

Après avoir doublé (+1% à +2%) au 1er janvier 2023 pour les personnes ouvrant un Plan Épargne Logement, le taux du PEL va connaître une nouvelle hausse ce 1er janvier, se situant 2,25%.

Tickets-restaurants

Le gouvernement a décidé de prolonger d’un an la possibilité pour les salariés d’utiliser leurs tickets-restaurant pour effectuer leurs courses alimentaires. Une mesure qui devait prendre fin en 2024.

Prix du timbre

À compter de ce 1er janvier, l’envoi en lettre verte standard en 3 jours en France hexagonale coûtera désormais 1,24€ contre 1,16€ auparavant, soit une hausse de 11%. Concernant l’envoi d’un courrier allant jusqu’à 2 kilos, le prix est désormais fixé à 9,29€ (8,85€ auparavant) tandis que pour la lettre verte suivie (jusqu’à 20 grammes), il faudra compter 1,79€ contre 1,66€ en 2023.

Hausse du prix des cigarettes

Nouvelle hausse à venir ce 1er janvier sur le prix du paquet de cigarette, après celle de mai 2023. Celle-ci pourrait aller jusqu’à 1€ sur un paquet de 20 cigarettes, franchissant le seuil symbolique des 12€ le paquet.

Permis de conduire

Fini les contraventions pour les petits excès de vitesse. À compter de ce 1er janvier, les « petits » excès de vitesse inférieurs à 5 km/h ne feront dorénavant plus perdre un point sur le permis de conduire. Ils seront à l’avenir sanctionnés d’une contravention allant de 68 € à 135€. Par ailleurs, à compter du mois d’avril, les automobilistes ne seront plus obligés d’apposer sur leur pare-brise la vignette verte d’assurance. Cette dernière fera désormais partie d’une base nationale dématérialisée répertoriant tous les véhicules assurés.

De plus, à partir de ce 1er janvier 2024, les jeunes âgés de 17 ans pourront passer le permis et conduire par leurs propres moyens. Jusqu’à présent, il était seulement possible aux jeunes de 17 ans de passer le permis de conduire mais ils devaient attendre leurs 18 ans pour conduire seuls.

Leasing de voitures électriques

Afin d’aider à la transition vers les électriques des ménages les plus modestes, le gouvernement mettra en place à compter de ce 1er janvier 2024 une offre de location longue durée de véhicules électriques à 100 euros par mois. Seuls les ménages avec un revenu fiscal de référence par part inférieure à 15.400 € seront éligibles à ce dispositif. Pour la location d’un modèle neuf, le prix d’acquisition de la voiture doit être inférieur ou égal à 47.000 € et son poids inférieur ou égal à 2,4 tonnes.

Fini Pôle emploi, place à France Travail

Nouveau nom, nouveau logo, nouvelles règles : France Travail prend le relais de Pôle emploi et devient le nouvel opérateur public de l’emploi en France en 2024. Cette nouvelle entité résulte d’une volonté de coopération entre les différents acteurs de l’emploi, de la formation et de l’insertion.

Biodéchets

S’inscrivant dans le cadre de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, le tri à la source des biodéchets à tous les producteurs et détenteurs sera désormais obligatoire. Aucune amende ne sera prévue pour ceux qui n’auraient pas de composteur à leur domicile puisque c’est à chaque collectivité d’organiser la collecte par mise à disposition de composteurs collectifs, de poubelles ou de conteneurs. En revanche, une amende forfaitaire de 35 euros sera attribuée aux particuliers ne respectant pas les consignes de tri des biodéchets (75 euros en cas de délai de paiement dépassé).