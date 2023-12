Vitesse, alcool et stupéfiants… Près de 200 infractions constatées ce week-end

Côté gendarmerie, ce sont 105 infractions qui ont été relevées ce week-end lors des 14 opérations menées sur les routes de l’île.

Dix conduites sous l’empire d’une état alcoolique et cinq sous stupéfiants ont été constatées, ainsi que 22 excès de vitesse. Dix permis ont été retirés et 9 véhicules placés en fourrières.

Parmi les plus mauvais élèves, un cyclomotoriste contrôlé sous l’empire d’une état alcoolique, sous l’emprise de stupéfiants et sans assurance, un automobiliste intercepté à 160 au lieu de 90 sur la RN2 ainsi qu’un automobiliste en excès de vitesse, sous l’empire d’un état alcoolique, sous l’emprise de stupéfiants, sans assurance et sans permis (celui-ci faisant l’objet d’une suspension administrative).

Côté police, les 21 opérations de sécurisation et de sécurité routière ont permis de relever 75 infractions dont 10 délits :

– conduite sous l’emprise de stupéfiants : 02

– refus d’obtempérer : 01

– défaut d’assurance : 05

– défaut de permis de conduire : 02

83 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion.

Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé à la constatation de 65 autres diverses contraventions au code de la route dont :

– Conduite sous l’Empire d’un État Alcoolique : 01

– feu rouge / stop / priorité : 15

– défaut de contrôle technique : 11

– défaut d’équipement : 02

– usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule : 10

– autres : 26