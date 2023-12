Vigilance fortes pluies dans l’Ouest de l’île

Le bulletin de Météo France Réunion :

La matinée est relativement paisible. Les nuages de pentes se forment peu à peu sur l’ensemble des pentes. Les cirques restent au soleil jusqu’en fin de matinée puis pendant la pause méridienne les nuages envahissent l’intérieur de l’île. Les nuages deviennent plus consistants sur les hauteurs de l’Ouest et des averses modérées peuvent devenir localement fortes dans les hauts. La région du Volcan n’échappe pas à ce temps humide. Un peu plus tard, les averses prennent la direction du littoral du côté de la Pointe au Sel. La visibilité sur la route pourrait temporairement être atténuée. Le littoral Nord et la région de Saint-Pierre conservent de belles éclaircies.

Les températures maximales dépassent les 30°C sur le littoral. Il fait chaud aussi ailleurs, 29°C dans Cilaos par exemple.

Le vent de Nord-Est accélère sur les secteurs exposés : rafales voisines de 40 à 50 km/h au Port et vers la Pointe de la Table.

La mer est peu agitée, localement agitée, sans enjeu pour la navigation.