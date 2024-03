Vidéo – Il donne un coup de pied dans un tangue

Dans une vidéo publiée par un internaute sur TikTok, on y voit un homme dire "mi jur mi bèz un pénalty" en filmant un tangue à quelques mètres de lui. Il va ensuite se rendre à proximité de l'animal et lui donner un coup de pied si fort que le mammifère est projeté contre un mur à proximité.

L’individu qui a publié cette vidéo et commis cet acte odieux s’expose à d’importantes peines. Partager et diffuser des vidéos de sévices sur les animaux est répréhensible et peut être puni de deux ans de prison et 30.000 euros d’amende.

Comment faire si vous êtes témoins de tels actes ou que vous tombez sur une vidéo sur internet qui montre ce type de violences ? Signalez les actes de maltraitances et de cruauté envers les animaux sur le formulaire mis en place par l’État.

Cette affaire souligne par ailleurs l’importance pour les parents de discuter régulièrement avec leurs enfants des images qu’ils peuvent voir sur les réseaux sociaux. Des vidéos présentées de façon anodine peuvent marquer les jeunes esprits même si l’on ne s’en rend pas compte tout de suite.

La maltraitance animale, un fléau

Dans son bilan sur la sécurité intérieure à La Réunion, le préfet explique qu’une augmentation de 127% du nombre de sévices graves ou d’actes de cruauté envers un animal domestique apprivoisé ou captif ayant entraîné la mort depuis 2022 a été observée. En 2023, deux nouveaux GPO (Groupe de Partenariat Opérationnel) concernant la maltraitance animale ont été ouverts en collaboration avec l’association ABEPA afin de porter assistance aux animaux victimes de maltraitance. Jérôme Filippini indique que des efforts supplémentaires seront menés cette année.