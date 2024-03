Coup de pied dans un tangue : Une enquête ouverte par la gendarmerie

Deux hommes comparaissaient le mardi 20 février pour des faits de proxénétisme devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis. Les faits se sont déroulés dans le quartier Saint-Jacques entre fin 2020 et début 2021, en pleine période Covid. Le parquet avait requis 1 an de prison et 3000 euros d’amende pour Ivo M. et 18 mois de prison dont 6 mois de sursis probatoire ainsi que 5000 euros pour Jean-Jacques G.