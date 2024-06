Vents forts : Prudence sur la Nouvelle Route du Littoral

Le CRGT informe qu'en raison des prévisions de Météo France annonçant des conditions météorologiques dégradées et d'importantes rafales de vent dès ce soir, la circulation entre Saint-Denis et La Possession sera réglementée à partir de 20h ce mercredi 12 juin jusqu'au vendredi 14 à 6h, interdisant la circulation des deux roues sur le Viaduc de la Nouvelle Route du Littoral et limitant la vitesse à 70 km/h pour tous les véhicules.

Le CRGT vous informe qu’en raison des prévisions de Météo France annonçant une dégradation des conditions météorologiques et d’importantes rafales de vent dès ce soir, et grandissantes durant la journée du jeudi 13 juin, la circulation sera règlementée entre Saint-Denis et La Possession (échangeur Port Est) à partir de 20h ce mercredi 12 juin, jusqu’au vendredi 14 à 6h comme suit :

– Circulation des deux roues interdite sur le Viaduc de la Nouvelle Route du Littoral ;

– Vitesse limitée à 70 km/h pour l’ensemble des véhicules.

Par ailleurs, la plus grande prudence est particulièrement recommandée aux poids lourds, fourgons et véhicules avec forte prise au vent avec une vitesse conseillée à 50 km/heure, et des déplacements limités aux besoins urgents.

Nous vous tiendrons informés de l’évolution de la situation.