Une journée ensoleillée dans l’ensemble

La journée débute sous un ciel souvent clément, mais agrémenté d’un voile de nuages élevés n’arrivant toutefois pas à altérer la perception de beau temps. Cependant les régions du Sud Sauvage à Champ-Borne en passant par la route des Laves sont intéressées par quelques passages nuageux plus bas, mais se dissipant rapidement.

Les nuages se développent ensuite sur les pentes, de façon privilégiée sur les Hauts de l’Ouest et du Sud-Ouest, et peuvent déborder progressivement sur le littoral correspondant. Les rares ondées associées demeurent anecdotiques, et les sommets surplombent la couche nuageuse.

Une humidification se fait sentir en soirée par l’Est, avec les premières averses se manifestant sur les pentes du Volcan.

L’Alizé est sensible sur les côtes exposées au flux d’Est à Sud-Est, à savoir les zones s’étendant de Saint-Philippe à la Pointe au Sel pour le Sud, et de Sainte-Rose à Saint-Denis pour le Nord. Des rafales de 60 à 70 km/h y sont attendues, avec localement des pointes à 75 km/h, notamment du côté de Saint-Philippe. Dans une moindre mesure, les plages se trouvent un peu exposées en journée, avec des accélérations possibles à 40 km/h. Le vent se lève en soirée sur le Volcan.

La mer est tout au plus agitée, notamment au vent sur la portion maritime Sud.

Au meilleur de la journée, le mercure oscille entre 28 et 31°C proche de l’océan, 24 à 26°C dans les cirques, et 17 à 19°C au Piton Maïdo ou au Pas-de-Bellecombe-Jacob.