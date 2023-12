Une journée chaude mais instable

Le bulletin du jour de Météo France Réunion:

La journée débute sous un temps lumineux, avec un bémol pour les régions de l’Est où les entrées maritimes de la nuit tardent un peu à se dissiper. Au fil des heures, dans un environnement instable, les premières averses se déclenchent dans la région du Volcan, puis dans l’intérieur.

L’après-midi, ces averses localement modérées se décalent sur les hauts de l’Ouest et du Nord-Ouest puis finissent par arroser la route du littoral. Ailleurs, les côtes conservent de belles éclaircies propices à la montée du mercure.

En effet, les températures maximales dépassent les 30°C sur le littoral et approchent localement les 33 °c en particulier sur les plages de l’Ouest. Il fait chaud aussi ailleurs, il est prévu 29°C dans Cilaos par exemple et 20 à 21 °c au Pas de Bellecombe-Jacob et au Maido.

Le vent de secteur Est à Sud-Est accélère sur les secteurs exposés : rafales voisines de 40 à 50 km/h sur Saint-Denis et le Sud Sauvage puis sur Saint-Pierre.

La mer est peu agitée localement agitée.