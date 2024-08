Une houle toujours impressionnante, la vigilance orange vagues-submersion maintenue

Météo France maintient la vigilance orange pour les risques de vagues-submersion sur les côtes ouest, nord-ouest, sud et sud-ouest de La Réunion, tandis qu'une vigilance jaune est en vigueur pour des vents forts dans la région Est.

Ce dimanche, la houle de sud-sud-ouest continue de frapper les côtes de La Réunion avec des vagues mesurant entre 4,5 et 5 mètres, certaines atteignant jusqu’à 10 mètres de hauteur. Bien que la houle montre des signes d’affaiblissement progressif, notamment du nord au sud, le niveau de vigilance orange reste de mise pour prévenir les risques de submersion côtière.

Face à ces conditions dangereuses, les autorités locales ont pris des mesures préventives strictes, notamment l’interdiction d’accès aux zones littorales les plus exposées. Cette décision vise à protéger la population contre les risques de submersion marine qui demeurent élevés en raison de l’intensité des vagues.

Rafales de vent jusqu’à 100 km/h attendues

En plus de la menace de la houle, une vigilance jaune pour vents forts est en place dans l’Est de l’île, à partir de 8 heures ce matin. Des rafales atteignant 100 km/h sont prévues, augmentant encore les dangers potentiels sur la côte et compliquant les efforts de gestion de crise.

Les autorités insistent sur la nécessité de respecter les consignes de sécurité et de rester vigilant face aux risques météorologiques. Il est conseillé aux résidents et visiteurs de limiter leurs déplacements dans les zones à risque et de se tenir informés de l’évolution de la situation tout au long de la journée.