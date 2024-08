Une houle de 7 à 8 mètres pour les vagues les plus hautes ce samedi

L’élément marquant de la journée est la houle. Dans la nuit, la houle australe de Sud-Ouest s’est amplifiée et atteint 3 mètre 50 à 4 mètres entre la Pointe des Galets et la Pointe de la Table en passant par le Sud Sauvage, soit 7 à 8 mètres pour les vagues les plus hautes. Avec cette houle particulièrement énergétique, la plus grande prudence est de mise le long du rivage. La mer est donc très forte de la Pointe des Galets à la Pointe de la Table, elle est agitée ailleurs.

Côté ciel, dès le lever du jour, le soleil est prédominant sur l’ensemble de La Réunion et quelques nuages inoffensifs stagnent le long des pentes du volcan. La suite de la matinée est tout aussi belle, sans nuage (ou presque) et sans pluie.

Vers la mi-journée, les nuages s’emparent du piémont, principalement le long des pentes Ouest et Nord Ouest. Au fil de l’après-midi, quelques gouttes sont alors possibles dans les hauts du Port ou de Saint Paul mais rien de bien méchant, cela reste peu significatif. Du Sud Sauvage à Sainte-Rose, le ciel devient très nuageux. Ailleurs, le temps est clément. Les sommets de plus de 2500 mètres d’altitude profitent d’un temps ensoleillé.

Le vent de Sud-Est se renforce pour ce dernier week-end de vacances. Les rafales flirtent avec les 70 km/h entre Saint-Joseph et La Pointe au Sel. Ce vent remonte jusqu’à la Pointe des Aigrettes l’après-midi, entre Sainte-Rose et Saint-Denis, ces rafales sont de l’ordre de 50 à 60 km/h.

Les températures maximales oscillent entre 25 et 28°C sur le pourtour réunionnais, entre 16 et 22°C dans les hauts, 13°C au Maïdo et 14°C au Pas de Bellecombe.