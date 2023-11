Un soleil généreux pour débuter la semaine

Le temps calme du week-end se poursuit ce lundi en attendant un temps un peu plus humide mardi.

L’île se réveille sous un beau ciel bleu, mais la route des Laves se fait par moment sous les nuages, des petites averses sont possibles entre le Sud Sauvage et l’Anse des Cascades.

L’embellie du matin est quelque peu remise en cause l’après-midi, le soleil paraît moins à son aise mais il garde la main dans les Cirques et sur les principaux sommets. En bord de mer, le pourtour du Volcan reste toujours sous la menace de la pluie, tandis que les étalements nuageux des Hauts se dirigent vers l’ouest et le sud. Beau temps continu donc sur Saint-Denis ou Sainte-Suzanne aujourd’hui.

Le vent s’accélère légèrement près des plages et de l’autre côté entre Saint-Benoit et Saint-Denis, rafales entre 40 et 50 km/h.

La mer est peu agitée sans houle significative.

Les températures sont conformes à la Normale, 28 à 29 degrés en bord de mer, elles sont plutôt un peu supérieures dans les Hauts.