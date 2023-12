Un dimanche placé sous le signe du soleil

Il fait très beau en début de journée, les nuages de pente finissent par remettre en cause cette tendance au fil des heures dans les Hauts. Cet après-midi, quelques averses isolées généralement peu importantes gâchent parfois les pique-niques en montagne, notamment dans l’ouest et le sud, plus rarement dans le nord et l’est.

Avec un léger vent de Nord-Est, les nuages débordent vers les plages entre Saint-Gilles et Manapany où quelques gouttes sont possibles. La route du littoral passe enfin la journée au sec.

Pas de changement du niveau du mercure qui reste élevé.

L’état de la mer est également stable avec cette petite houle australe persistante.