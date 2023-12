Trafic interrompu dans le détroit de Bab el-Mandeb : une coalition internationale pour protéger les bâteaux

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu un jugement jeudi déclarant que les règles établies par la Fifa et l’UEFA, exigeant une autorisation préalable pour la création de nouvelles compétitions interclubs de football, telles que la « Super Ligue », enfreignaient le droit de l’Union européenne et constituaient un abus de position dominante.

La CJUE a qualifié ces règles, qui interdisent aux clubs et aux joueurs de participer à des compétitions non autorisées par la FIFA et l’UEFA sous peine de sanctions, d’illégales et contraires au droit de la concurrence et à la libre prestation de services.