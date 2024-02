Trafic de cocaïne Dubaï-Réunion et blanchiment : La tête de réseau présumée et sa compagne influenceuse confrontés

Le tribunal judiciaire de St-Denis a vu une évolution de ses effectifs et de son activité entre 2021 et 2023. L’augmentation des magistrats et fonctionnaires du greffe a contribué à une gestion plus efficace des affaires civiles, familiales, commerciales et pénales. Les statistiques montrent une amélioration dans le traitement des dossiers, avec une réduction des délais d’écoulement du stock et une capacité accrue à répondre aux besoins judiciaires de la population.