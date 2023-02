Un trafic de cocaïne Dubaï-Réunion impliquant des cols blancs en cours de démantèlement

Un dossier de trafic de stupéfiants moins ordinaire que d'habitude serait entre les mains d'un juge d'instruction dionysien. Ce mardi, une petite dizaine d'interpellations auraient été réalisées sous la houlette de l'OFAST, l'Office anti-stupéfiants, en collaboration avec le commandement de la gendarmerie ainsi que la section de recherches et le groupe interministériel de recherches (GIR). Selon nos informations, des auditions sous le régime de la garde à vue seraient en cours à la caserne de la Redoute et dans différentes brigades de gendarmerie de l'île.



Selon les premiers éléments, il s'agirait d'importantes quantités de cocaïne en provenance de Dubaï entrées à La Réunion et à destination de consommateurs en col blanc à la tête d'entreprises connues du grand public. Une des principales têtes de réseau serait soupçonnée d'utiliser ses proches placés à la tête de sociétés d'import-export dont le but principal serait le blanchiment des recettes.



L'association de malfaiteurs pourrait également être visée dans cette affaire. Selon la teneur des éléments recueillis par les enquêteurs, certains suspects pourraient être présentés à la justice dans les heures et les jours qui viennent.