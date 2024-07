Tour Auto 2024 : L’épreuve reine du sport automobile réunionnais revient la semaine prochaine

Le 55e Tour Auto se déroulera du vendredi 26 au dimanche 28 juillet sur les routes de La Réunion. 109 équipages sont engagés et 18 duos participeront au rallye de régularité. Meddy Gerville, leader du championnat, jouera son va-tout alors que Thierry Law-Long aura à coeur de retrouver le chemin de la victoire.

Le Tour Auto 2024 démarre vendredi après-midi à Saint-Denis pour une compétition qui va emmener les bolides tout autour de La Réunion. 109 équipages sont engagés pour une course de trois jours.

Un itinéraire chargé

Le 55e Tour Auto se déroule en trois étapes et 14 spéciales. La journée de vendredi démarre à 14 heures avec la mythique spéciale des Trois Bancs sur les rampes de La Montagne. Le paddock se déplacera ensuite dans les Hauts de Saint-Paul pour la spéciale “Tête dure” avant une pause technique sur la Chaussée royale. L’étape inaugurale s’achèvera au terme d’une spéciale sur la route de la Montagne à Ravine à Malheur qui doit commencer à 19 heures.

La journée de samedi comprendra cinq spéciales dans l’Ouest de La Réunion. Les bolides réaliseront deux boucles entre Saint-Leu et Trois Bassins : les spéciales de Montée Panon et Tamarins seront donc à courir à deux reprises, une fois le matin et une fois l’après-midi. En début de soirée, les voitures défileront sur le spectaculaire tracé des Colimaçons.

Dimanche, le paddock se déplacera dans le Sud et l’Est de La Réunion pour la dernière journée de compétition. Une boucle entre Petite-Île et Saint-Joseph sera à réaliser à deux reprises : Matouta et Lianes sont au programme.

Le Tour Auto s’achèvera dimanche après-midi avec des spéciales techniques dans l’Est : Les Radiers et Cambourg.

Une compétition pleine de suspens

Le Tour Auto est l’épreuve reine du championnat de La Réunion des rallyes. Une victoire sur cette épreuve nationale permet de marquer le plus de points possibles lors d’une seule course.

Avant cette étape du championnat, Meddy Gerville est en tête du classement général à la faveur d’un abandon sur pépin mécanique de Thierry Law-Long. C’est la première fois que le pilote-crooner se retrouve en position aussi favorable au championnat. Pourtant, le chanteur et son copilote déplorent ne pas avoir encore finalisé le financement pour le reste de la saison.

De son côté, Thierry Law-Long, chasse son 7e titre de champion de La Réunion. Après six couronnements successifs, le Chinois Volant se retrouve dans la position peu familière du poursuivant. Frappé par son premier abandon mécanique depuis 2018, il aura à coeur de conjurer le mauvais sort et montrer qu’il est toujours le maître des routes réunionnaises.