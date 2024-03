Tentative de meurtre au carré cathédrale : Avant son jugement en appel, le suspect souhaite retrouver la liberté

Le faits se sont déroulés dans le secteur du Carré Cathédrale, au bar du Passage du Chat Blanc en décembre 2020. Après une discussion animée sur fond d’alcool entre un groupe de jeunes touristes et Julien G., la situation dérape. Ce dernier étant trop ivre pour pouvoir échanger en toute sérénité, les métropolitains décident de clore le débat en quittant les lieux.

Alors qu’ils se dirigent vers le Barachois, ils sont rattrapés par le Dionysien et son ami qui roulent en scooter. Alors que le deux-roues s’approche du conducteur, Julien est soupçonné d’avoir planté une lame de couteau dans la carotide de ce dernier. Malgré ce geste de violence insensé, c’est pourtant l’agresseur présumé lui-même qui prodigue les premiers gestes de secours.

La victime avait été prise en charge dans un état extrêmement grave puis transférée au centre hospitalier avec un pronostic vital engagé. Resté longtemps dans un état critique, le jeune touriste est sorti d’affaire.

L’avocat du suspect n’avait pu obtenir la requalification des faits de tentative de meurtre en violences aggravées. Mais à l’issue du procès criminel devant la cour d’assises en septembre 2023, Julien G. avait été acquitté des faits criminels qui lui étaient reprochés et écopé de six ans de prison pour des violences aggravées par deux circonstances : l’utilisation d’une arme et son état d’alcoolisation.

Incarcéré jusqu’en septembre 2026, l’intéressé a demandé ce mardi aux magistrats de la chambre de l’instruction de sortir de prison et de comparaitre libre à son futur procès suite à un appel du parquet général. « Incompréhensible que cet acquittement », s’est écriée la représentante de la société ce mardi. Selon celle-ci, la version du suspect n’aurait cessé de varier tout au long de l’enquête, une preuve de la culpabilité d’un homme « incapable de gérer sa violence et son degré d’alcoolisation ».

« Personne n’est certain de ce quoi que ce soit dans cette histoire. Cinq témoins racontent des choses différentes : un homme à pied un couteau à la main, un homme à moto dégainant l’arme blanche. Leur témoignage est figé, il n’y a aucun risque de pression », a plaidé Me Morgan Pouly en défense des intérêts de Julien G. Le conseil a rappelé que son client avait porté secours à la victime et attendu l’intervention des secours. « Il veut reprendre le travail et commencer à indemniser la victime afin de réparer ses erreurs ». La cour a mis sa décision en délibéré au 19 mars.