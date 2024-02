Tentative d’assassinat sur Morgane : L’adolescent qui a porté les coups condamné à 18 ans de prison

Après trois jours d’un procès hors normes, la décision du tribunal pour enfants est tombée ce mercredi soir pour les trois adolescents impliqués dans la tentative de meurtre sur Morgane.

Condamnations et décisions de justice

Poursuivi pour tentative de meurtre avec préméditation, Jérôme écope finalement de 18 ans de prison et de 5 ans de suivi socio-judiciaire. Il est aussi interdit de contact avec la victime et ses complices et s’expose à deux ans de prison supplémentaires en cas de non-respect.

Lucas*, qui a assisté à la terrible scène de violence envers Morgane, a été condamné à 16 mois de prison dont 12 avec sursis auxquels s’ajoute un sursis probatoire de 2 ans pour non-assistance à personne en danger.

Thomas*, dont la responsabilité des faits a été requalifiée en non-dénonciation de crime, écope de 12 mois de prison dont 8 avec sursis auxquels s’ajoute un sursis probatoire de 2 ans. L’adolescent s’était finalement confié à sa mère, ce qui avait permis de retrouver la victime avant qu’il ne soit trop tard.

Tous les trois doivent solidairement payer 120.000 euros de provisions, 20.000 euros de préjudice à chaque parent et 4.000 euros de frais d’avocat.

Une expertise médicale sera aussi menée pour évaluer les préjudices causés.

Ce qu’il s’est passé

Le samedi 16 avril 2022, l’adolescente de 14 ans disparait alors qu’elle avait dit à ses parents qu’elle allait chez un ami. Morgane n’avait plus donné signe de vie après l’envoi d’un inquiétant SMS, disant vouloir en finir.

Les recherches puis l’enquête se tournent rapidement vers trois suspects dont l’un n’est autre que son ancien petit ami, Jérôme.

L’adolescent avait tout prémédité. Son profil inquiétant laissait son entourage perplexe jusqu’à ce passage à l’acte. Jérôme avait notamment harcelé durant un an une de ses camarades de classe. En décembre 2021, il avait également déclaré devant une partie de sa classe qu’il « voulait savoir ce que ça faisait de tuer quelqu’un ».

Ses deux camarades, Lucas et Thomas, ont participé à mettre son funeste plan en action.

Morgane a été retrouvée deux jours plus tard sous la canalisation d’un terrain vague, agonisante. Deux ans plus tard, face à son bourreau et ses complices, la jeune fille a témoigné avec courage.

Les débats se sont tenus derrière les portes closes de la salle d’audience du tribunal de Saint-Pierre, en publicité restreinte. La première journée a déroulé le fond de l’affaire avec des prises de parole des enquêteurs, des témoins, des experts psychiatriques et des accusés. La personnalité de Jérôme*, le principal mis en cause, a été évoquée ce mardi avant une dernière journée réservée aux plaidoiries des avocats.

Un peu plus tôt au cours de cette dernière journée de procès, le parquet avait requis 20 ans de prison (et 5 ans de suivi socio-judiciaire) pour Jérôme, 16 mois dont 12 avec sursis pour Lucas pour non-assistance à personne en danger et 12 mois dont 8 avec sursis pour Thomas pour non-dénonciation de crime.

*prénoms d’emprunt