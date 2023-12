St-Paul : Un chauffeur de bus intercepté pour un excès de vitesse de plus de 30 km/h

Deux hommes et une femme étaient jugés, à des degrés divers, pour avoir séquestré, extorqué et organisé une expédition punitive sur un jeune homme de 18 ans sur fond de trafic de stupéfiants. Mais loin d’un règlement de comptes digne des films de gangsters, le scénario de l’affaire ressemble plus à une comédie qui met en scène une équipe de bras-cassés qui va d’échec en échec.