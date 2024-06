Saint-Denis : Des policiers tirent sur un chauffard en fuite

Vers minuit ce lundi soir, un équipage de la police nationale a dû se lancer dans une course poursuite dans les rues du chef-lieu pour tenter d'interpeller un conducteur qui roulait à vive-allure. Une autre patrouille, déjà en intervention, a failli être renversée, forçant les agents à faire usage de leurs armes. Finalement, le chauffard a été arrêté à son domicile plus tard dans la soirée.

Il est aux alentours de minuit, lorsque des policiers repèrent un véhicule fonçant à vive allure sur le boulevard de la Trinité, rapportent nos confrères de Réunion La 1ere. Les policiers décident de procéder à un contrôle, mais la voiture refuse de s’arrêter. Par hasard, un autre équipage était, lui aussi, en intervention un peu plus loin. Les policiers avaient débarqué et étaient en train de porter assistance à un homme inconscient.

Là encore, le conducteur refuse d’écouter les injonctions des policiers et leur foncent dessus. Ils sont obligés de tirer, sans parvenir à stopper le véhicule qui continue sa course. Le conducteur sera finalement interpellé un peu plus tard chez lui, sa voiture ayant été repérée par des policiers en patrouille. D’après les premiers éléments, le mis-en-cause tenait des propos incohérents et semblait sous l’influence de l’alcool.