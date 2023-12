Réveillon du Nouvel An : Des pluies attendues

Une dégradation météorologique est prévue durant le week-end de la Saint-Sylvestre. La grisaille va se généraliser dès samedi et des averses modérées sont prévues dimanche. Le premier jour de l'année sera aussi humide, prévient Météo France.

Voici les dernières prévisions de Météo France pour le réveillon de la Saint-Sylvestre :

« À La Réunion : Pour le réveillon du 31 au soir, la façade Est devrait être bien arrosée, mais c’est surtout entre le lundi 1er et mercredi 3 que le risque de fortes pluies devrait être plus fort et généralisé. »

Dimanche 31 décembre : 2023 se termine sous les nuages !

Ce dimanche, le gris est la couleur dominante de notre ciel même si de timides rayons de soleil sont possibles çà et là. Sous ces nuages, des averses localement modérées sont attendues sans zone vraiment privilégiée.

Les brises sont majoritaires avec un vent d’Est à Nord-Est plus sensible sur le littoral Nord ainsi que sur le Sud Sauvage mais sans excès.

Cette présence nuageuse limite la baisse des températures nocturnes comme la montée des températures en journée.

La mer est peu agitée au Nord, agitée au Sud avec une houle de secteur Sud entre 1,50m et 2m qui déferle de la Pointe des Aigrettes à la Pointe des Cascades en passant par la Pointe de la Table.

Lundi 1er janvier : 2024 débute dans une ambiance nuageuse et humide !

Il faut s’attendre à des nuages plus denses avec pluies et averses plus marquées que la veille.

Le vent à dominante Nord-Est se renforce légèrement, mais les brises prédominent sur le Sud-Ouest.

Toujours des températures nocturnes très douces et des températures en journée qui plafonnent.

La mer reste peu agitée au Nord, agitée au Sud même si la houle de secteur Sud s’amortit vers 1,50 mètre.