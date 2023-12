Quelques faibles averses sur les hauteurs du Nord-Ouest

Le bulletin du jour de Météo France Réunion :

En début de journée, le temps est partout ensoleillé sur le département hormis la présence de quelques nuages flirtant avec la côte Est. Au fil des heures de la matinée, les habituels nuages de pente viennent agrémenter le ciel, laissant cependant les cirques et les plus hauts sommets dégagés jusqu’à la mi-journée. Cet après-midi, mis à part sur la région de Saint-Pierre et le volcan, le ciel est couvert sur le département. Quelques faibles averses se déclenchent principalement sur les hauteurs du Nord-Ouest entre Saint-Gilles et le Port par exemple avant de déborder sur la nouvelle route du littoral avant la fin de journée.

Le vent d’Est à Sud-Est est modéré sur les côtes exposées du Sud et du Nord avec des rafales de 50 km/h de Saint-Joseph à la Pointe au Sel, avec une tendance à remonter jusqu’aux plages en matinée. Partout ailleurs, les brises prédominent.

La mer reste agitée sur nos côtes méridionales même si la houle de Sud poursuit son amortissement en devenant résiduelle au fil des heures. Elle est peu agitée ailleurs.