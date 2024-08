Quand Emmanuel Macron met en lèr le travail d’un vidéaste réunionnais

Il y a des partages qui pèsent plus que d’autres. Mobilisé sur les JO de Paris, le vidéaste réunionnais Olivier Wong-man-kan peut se vanter d’avoir vu son travail être validé par le président de la République. En effet, une de ses vidéos a été partagée en story sur le compte Instagram officiel d’Emmanuel Macron.

« Reposted by french president », a commenté avec fierté le Réunionnais sur son compte Wonguy974, avant de s’exprimer un peu plus sur le sujet dans la story suivante, dont nous vous traduisons un extrait. « Béni par la quantité d’amour que j’ai reçue ces dernières heures. Je n’avais pas prévu de créer de contenu en rapport avec les Jeux Olympiques au début car cela fait pas partie de ma ligne éditoriale… mais j’ai décroché un emploi de dernière minute et vu l’accès que j’ai eu, je ne pouvais pas manquer l’occasion de créer du contenu autour de ça ».

C’est en s’installant à Paris en 2013 pour travailler comme ingénieur que le Réunionnais a commencé à s’intéresser à la photographie. Une passion qui s’est développée à force de sillonner la capitale mais aussi à l’occasion de ses voyages à travers le monde.