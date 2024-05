Promyé vré koud’fré !

Certaines et certains l'attendaient presque impatiemment tant l'été jouait les prolongations. “Le premier vrai 'coup de froid'" est arrivé cette nuit sur notre département, a également remarqué la page Actus Météo974.

Les passionnés de météo et de belles images ont eu le courage ce lundi matin de quitter leur nid douillet aux aurores pour immortaliser les premières gelées blanches de l’année.

Il a fait froid cette nuit, “le premier vrai ‘coup de froid » digne de ce nom pour 2024″, le qualifie d’ailleurs Actus Météo974.

3,3°C ont ainsi été relevées au gite du volcan à 2245m d’altitude au plus froid dans la nuit de dimanche à lundi.

Mais les couettes étaient aussi enfin de sortie dans les bas : “16,4°c sur l’Étang-Salé les bains et 16,1°c à Pont Mathurin sur une plaine littorale reconnue comme particulièrement froide”, indiquent les passionnés de météo.

Pour cette nuit de lundi à mardi, Météo France Réunion prévoit des “ températures minimales encore assez fraîches pour la saison, comprises entre 20 et 22°C sur le littoral, entre 7 et 11°C dans l’intérieur des terres et 5°C au Maido ou au Pas de Bellecombe”, indiquent les prévisionnistes dans leur bulletin.