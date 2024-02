Point d’étape au 4 février sur la saison cyclonique

« Administrativement », la saison cyclonique à La Réunion s’étire du 15 novembre au 30 avril soit approximativement 24 semaines. Aussi, en ce 4 février, nous sommes à peu de choses près à la mi-saison. Factuellement, à ce jour, voici ce que l’on peut déjà en dire :

La saison a débuté avec un retard certain , la première tempête de la saison, ALVARO, n’ayant été baptisée que le 31 décembre

5 phénomènes distincts ont évolué dans notre zone sud-ouest océan indien : ALVARO, BELAL, CANDICE, ANGGREK (baptisé en zone indonésienne) et la dépression tropicale n°5

Sur ces 5 phénomènes, 2 auront atteint le stade de cyclone tropical : BELAL et ANGGREK. Ce dernier se payant même le luxe d'atteindre le stade de cyclone intense (stade qu'il aura conservé très loin au sud, au-delà des limites de la zone tropicale ! 😲)

Sur l'intensité notons d'ailleurs que, exception faite d'ANGGREK, tous les phénomènes auront eu du mal à s'intensifier (cisaillement et intrusion d'air inside). Ce qui d'ailleurs nous aura bien servi pour éviter le « scénario du pire » avec BELAL…#ouf

Enfin, comme cela avait été prévu dès le début de saison par Météo France, on observe pour l'heure une activité plus dynamique au centre du bassin (zone Mascareignes) ains que des trajectoires s'orientant assez rapidement en direction du sud voire du sud-est (là encore ANGGREK faisant figure d'exception).

Nous pourrions également évoquer le fait que, dans cette affaire, La Réunion et Maurice auront quand même subi, directement ou indirectement, les effets de deux phénomènes et cela avec des conséquences significatives (remember BELAL et CANDICE)…mais ne remuons pas trop le couteau dans la plaie encore bien douloureuse pour certains 😔

Pour la suite attendues des festivités, difficile pour nous de s’avancer de trop. Néanmoins, on devine aux frémissements des modèles numériques (et de certains « zexperts » Windy du fond de la classe…ahem…😒) que l’activité cyclonique pourraient redémarrer d’ici 8 à 10 jours, a priori plutôt au nord des Mascareignes.

On va donc faire comme à notre habitude dans pareil cas : patienter, observer et éviter de s’affoler pour rien 🙃

Bonne semaine !

