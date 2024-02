Pique-nique avec le Préfet : Titi le Comik a officiellement adressé une invitation à Jérôme Filippini

Titi le Comik avait pris la parole sur les réseaux sociaux après le passage du cyclone Belal et avait félicité la gestion de la crise par le préfet Jérôme Filippini. L'humoriste avait alors proposé au plus haut fonctionnaire de l'Etat de prendre part à un pique-nique où les Réunionnais pourraient le remercier pour son implication durant l'alerte cyclonique.

L’invitation a été officiellement lancée, assure Titi le Comik. L’humoriste a publié sur ses réseaux sociaux la lettre qu’il indique avoir envoyé au préfet de La Réunion. Il lui propose un grand pique-nique à Grand Anse ou au Barachois.

« On pourrait dire que c’est notre façon réunionnaise de dire ‘merci’ avec du bon manger, des rires et de la bonne compagnie« , explique Titi le Comik dans sa lettre. Des remerciements que l’humoriste a déjà adressé au préfet de La Réunion quelques jours après le passage du cyclone Belal sur La Réunion. Le phénomène cyclonique avait marqué l’île par son ampleur et par sa trajectoire. Les Réunionnais étaient confinés durant trois jours.

Titi le Comik avait dès les jours qui ont suivi évoqué l’idée d’un pique-nique de remerciement en l’honneur du préfet pour saluer sa gestion de la crise. C’est toute une organisation qui sera nécessaire, car des « jeux pour les petits et les grands, de la musique qui donne de la pêche et (…) un festin de saveurs locales » seront au programme.