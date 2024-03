Opération de prévention de la délinquance au Chaudron

Depuis les faits de violences survenus le 6 mars dernier dans le quartier du Chaudron, la présence des forces de l’ordre, déjà effective sur le secteur, y est renforcée.

Ce vendredi matin, la police nationale, la police municipale de Saint-Denis et les médiateurs de la ville ont réalisé conjointement une opération de proximité et de prévention de la délinquance dans le quartier du Chaudron.

“La police municipale est engagée de manière quasi-hebdomadaire dans une police de proximité sur ce secteur. Nous sommes d’îlotage, d’hyper proximité et de médiation« , indique David Charlot, directeur de la police municipale de Saint-Denis.

“C’est de la prévention. Il s’agit de rassurer la population, d’aller à son contact, de recueillir le pouls du Chaudron et de recueillir des informations qui peuvent nous être utiles pour nos opérations du soir », précise Olivier Martinez, commissaire de police, chef du STSP.

Les forces de l’ordre se sont rendues auprès de la population et des commerçants du quartier, pour qui ce type d’opérations est bienvenu :

“Il faut en faire plus souvent. En ce moment, ça se passe très mal dans le quartier, comme partout. Il faut de la sécurité. Sur le Chaudron, il n’y en a plus, c’est fini. Je préférerais qu’il y ait un peu plus d’action comme aujourd’hui« , confie un habitant qui dit observer une recrudescence des violences au Chaudron.

“À une époque, on se sentait en sécurité, maintenant plus trop. (…) Ah bah lé bien ! Lé bien », réagit une commerçante à la forte présence policière du jour.

Un autre commerçant, installé depuis 20 ans dans le quartier, note lui des améliorations. “Il me faisait part de la bonne évolution du quartier du Chaudron qui se pacifie et il l’explique par la présence policière mais aussi l’embellissement du quartier et la station téléphérique », rapporte le commissaire Olivier Martinez. « Il constate au quotidien que la population est agréable ».