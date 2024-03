Attaque au sabre au Chaudron : Deux suspects placés en détention provisoire

Des faits particulièrement graves se sont produits le mercredi 7 mars dernier dans le quartier du Chaudron. Une jeune homme de 22 ans a été agressé à coups de sabre. Plusieurs personnes présentes ont été interpellées et déférées ce vendredi soir devant le parquet de Saint-Denis.

Il est 22 heures ce mercredi lorsque les policiers interviennent dans le quartier du Chaudron. Suite à un attroupement d’une dizaine de personnes, les choses ont dégénéré entre plusieurs individus. Lorsque les policiers arrivent sur les lieux, l’attroupement se dissipe. Un jeune est dans un premier temps conduit chez SOS médecin. Il est ensuite transporté au CHU Sud dans un état grave. Il a été grièvement blessé à la tête.

Les policiers interpellent, peu de temps après les faits, deux individus de 25 et 31 ans. Une enquête est ouverte pour des faits de tentative d’homicide. Suite à leur garde à vue, les deux mis en cause ont été déférés ce vendredi pour être mis en examen.

Le conducteur placé en détention provisoire

Le trentenaire, qui aurait conduit son acolyte sur les lieux, reconnaît sa présence au Chaudron. Il explique s’être retrouvé sur place, mais assure n’avoir pas vu la victime. Il concède par ailleurs avoir eu une barre de fer avec lui, mais affirme ne pas l’avoir utilisée. L’individu est connu de la Justice et a deux anciennes mentions pour violences aggravés sur son casier. Il a été mis en examen pour tentative de meurtre.

Le procureur a demandé son placement en détention provisoire pour éviter tout risque de concertation, de renouvellement des faits et de pressions. Il indique que les faits commis sont particulièrement graves et criminels et rappelle qu’il reste des interpellations à venir dans ce dossier. Le procureur indique aussi que ces faits ont choqué la population qui ne comprendrait pas que le suspect puisse être remis en liberté ce vendredi soir.

La Défense indique que son client ne reconnaît pas les faits qui lui sont reprochés, qu’il est inséré et qu’il a un CDI. L’avocat ajoute que rien à ce stade n’indique une quelconque participation de son client qui de plus connaît la victime et n’a eu aucun différend avec lui par le passé. « D’autres ont porté des coups et n’ont toujours pas été interpellés », ajoute maître Yannick Carlet.

Le juge des libertés et de la détention a décidé du placement en détention provisoire du suspect au prétexte de sa présence dans un contexte d’expédition punitive entre bande rivale avec arme à feu et armes blanches.

Son acolyte aussi écroué

Le deuxième individu, âgé de 25 ans, a décidé de garder le silence devant le parquet. Il a été mis en examen pour complicité de tentative de meurtre.

Le parquet a demandé son placement en détention provisoire à cause d’un risque de pressions, de concertation et de renouvellement des faits.

Maître Dévaguy Mardaye rappelle que son client n’a pas de casier judiciaire et n’est pas connu des forces de l’ordre depuis son arrivée à La Réunion. « On préjuge de sa culpabilité à ce stade de l’enquête« , déplore-t-elle avant d’abonder, « Il est là pour complicité de tentative d’homicide et il est présumé innocent à ce stade. »

« Il arrive à sur les lieux quand la victime est déjà blessée« , ajoute la robe noire qui précise, « sur la vidéo récupérée, on le voit arriver sur les lieux quand tout est terminé« . Elle rappelle par ailleurs que l’enquête est toujours en cours : « On ne sait pas encore qui est à interpeller à ce stade. Il n’aurait aucun intérêt à communiquer à quiconque. » Maître Dévaguy Mardaye évoque un ultime argument : « Je pense qu’à la première lecture du dossier, il sera mis hors de cause. Je vous demande un placement sous contrôle judiciaire. »

Le juge des libertés et de la détention a cependant décidé de maintenir le suspect en détention provisoire à cause du trouble exceptionnel à l’ordre public provoqué par les faits.