Nouvelle augmentation du SMIC au 1er janvier

Pour un travail à temps plein, cette revalorisation du SMIC se traduira par une augmentation de 19,72 euros bruts par mois, portant le salaire brut mensuel à 1.766,92 euros.

Un groupe d’experts avait recommandé au gouvernement de s’abstenir d’accorder tout « coup de pouce » qui irait au-delà du mécanisme de revalorisation automatique basé sur l’inflation. Ce groupe avait souligné que le SMIC avait déjà été augmenté à sept reprises entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023, pour un total de 13,5%, et avait averti qu’une augmentation plus importante pourrait avoir des conséquences négatives sur l’emploi des travailleurs les plus vulnérables.

Selon les données du ministère du Travail (Dares), le nombre de salariés rémunérés au Smic a considérablement augmenté, atteignant 3,1 millions au 1er janvier 2023, soit 17,3% de l’ensemble des travailleurs.