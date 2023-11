Météo : une matinée dominicale plutôt ensoleillée

Les entrées maritimes perdurent dans le Sud-Est en matinée apportant un ciel chargé sur les contreforts Sud du volcan principalement mais aussi, dans une moindre mesure, le long de la côte Sud et de la route des Laves. Quelques précipitations sont aussi d’actualité sur ces régions. Partout ailleurs, le temps est bien ensoleillé dès le lever du jour. En matinée, les nuages de pente s’installent mais l’impression de beau temps prédomine. L’après-midi, peu d’évolution du temps attendue avec quand-même moins d’averses dans le Sud-Est et maintien d’un ciel lumineux dans les cirques et sur les plus hauts sommets. Quelques faibles précipitations sont possibles ici ou là dans les hauts mais restent néanmoins de faible intensité.

Le vent de secteur Sud-Est souffle modérément avec des rafales entre 50 et 60 km/h attendues le long des plages de l’Ouest ainsi qu’entre Sainte-Rose et Sainte-Suzanne. Les brises sont en place sur la région du Port et dans la baie de Saint-Paul par exemple.

Les températures maximales oscillent entre 26 à 30°C en bord de mer voire 31°C vers les plages de l’Ouest; 26°C sont attendus dans Cilaos et 18 à 20°C au Maïdo ou au Pas-de-Bellecombe-Jacob.

La mer est agitée à forte dans le Sud avec toujours la présence d’une houle de Sud-Ouest voisine de 2 mètres 50 en journée avant de s’amortir vers 2 mètres la nuit prochaine.