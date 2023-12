Météo : Une Fêt Kaf sous la pluie

Au lever du jour, le bleu du ciel est altéré par quelques paquets nuageux. Mais rien de menaçant pour ce début de matinée, le temps est clément sauf quelques gouttes le long de la façade Nord. Cela ne va pas durer. L’évolution diurne se met rapidement en place, les nuages commencent à bourgeonner sur le relief et en cours de matinée les premières averses sont attendues.

Vers la mi-journée, ces averses gagnent en intensité et se généralisent à l’ensemble du relief et des Cirques. Les averses les plus marquées devraient se situer au sud d’une ligne Saint Leu Saint Benoît avec de bon cumul. Un coup de tonnerre peut même se faire entendre. La prudence près des ravines reste donc de mise, indiquent nos confrères de Météo France Réunion.

Au fil de l’après midi, entre Saint Leu et Sainte Rose, ces averses peuvent par endroit finir leurs courses sur le bord de mer. Plus au nord, le littoral bénéficie d’éclaircies mais le risque d’averses passagères ne peut être sereinement écarté.

Les températures restent élevées pour la saison avec parfois plus de 2°C au-dessus des normales de saison. Le vent est de secteur Nord modéré le long des côtes nord-ouest et sud-est, vent faible ailleurs sauf rafales sous grain. La mer est peu agitée à agitée avec une petite houle de Sud-Sud-Ouest proche d’1 mètre 50.