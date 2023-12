Météo : Une belle journée pour la dernière ligne droite avant Noël

Le bulletin météo :

Belle journée d’été pour démarrer ce long week-end de Noël. Plein soleil en début de journée mais remis en cause au fil de la matinée sur le tous les reliefs de l’île par un ennuagement progressif. Passé l’heure du repas, la couverture nuageuse devient dense sur les Plaines orientales avec quelques petites averses éparses non significatives. Ailleurs, les éclaircies résistent, timides dans les Hauts, plus franches en bord de mer. Le vent est faible, la mer reste agitée dans l’ouest et le sud par une petite houle australe.