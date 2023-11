Météo : Un vendredi humide

– Situation générale

Vigilance jaune Fortes pluies orages sur la zone Sud-Est en cours.

Flux d’alizé modéré à assez fort associé à une masse d’air relativement humide et un peu instable. Assèchement en soirée.

Prévisions pour le vendredi 17 novembre

A l’instar de la nuit qui vient de s’écouler, il pleut toujours en matinée au Sud d’une ligne « Saint-Leu/Sainte Rose » sous un ciel chargé avec des cumuls qui restent plus marqués dans le Sud-Est du département. Ces averses ont tendance à s’atténuer progressivement au fil des heures. Partout ailleurs, le temps demeure assez calme avec la mise en place de développements nuageux le long des pentes avant la mi-journée. L’après-midi, des averses se déclenchent ici ou là dans les hauts avec quelques débordements qui s’opèrent en direction du Nord, de la région du Port jusque Sainte-Rose à la faveur d’un vent d’Ouest en altitude. En seconde partie d’après-midi et soirée, l’évolution est favorable avec le retour d’une masse d’air plus sèche et la disparition progressive des dernières averses.

Les températures maximales atteignent les 28 à 30°C sur la frange littorale, 18 à 20°C au Maïdo et au Volcan, 23 à 24°C dans les cirques.

Le vent de secteur Sud à Sud-Est souffle bien avec des rafales voisines de 50 à 60km/h le long des plages de l’Ouest et entre Sainte-Rose et Sainte-Suzanne. Les brises dominent en baie de la Possession.

La mer est peu agitée à agitée au Sud avec une houle de secteur Sud voisine de 1 mètre 50.