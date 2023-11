Météo : Un temps globalement clément mais toujours des averses

Le bulletin de Météo France Réunion :

Après une matinée agréable et la plupart du temps ensoleillée, les nuages commencent à se développer à mi-pentes avant la mi-journée. En début d’après-midi, ces nuages sont porteurs d’averses dans les hauts mais essentiellement au vent et sur les hauteurs du Sud et Sud-Ouest de l’île. Ces averses sans grande prétention restent en grande partie dans les hauteurs et ne débordent vers le littoral qu’en de rares occasions. De belles éclaircies se maintiennent tout de même au cours de cet après-midi sur les côtes Ouest et Est balayées par le vent mais également sur la côte Nord. Le vent de Nord à Nord-Est est modéré à partir de la Grande Chaloupe en allant vers Saint-Gilles avec des rafales à 60 ou 70 km/h mais également entre Sainte-Rose et Saint-Philippe. La mer est généralement peu agitée à agitée.