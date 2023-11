Météo : Un temps contrasté ce vendredi

Au lever du jour, le temps est contrasté sur notre île : des conditions humides prévalent sur le nord et une large moitié Est, alors qu’une petite partie Ouest du territoire bénéficie d’un ciel plus engageant. Les averses les plus marquées se produisent sur le massif du Volcan, ainsi que sur les Hauts du Nord-Est. […]

Au lever du jour, le temps est contrasté sur notre île : des conditions humides prévalent sur le nord et une large moitié Est, alors qu’une petite partie Ouest du territoire bénéficie d’un ciel plus engageant. Les averses les plus marquées se produisent sur le massif du Volcan, ainsi que sur les Hauts du Nord-Est. Cependant les cumuls associés ne sont pas alarmants. Ces précipitations s’espacent et deviennent moins intenses en cours d’après-midi, tandis que l’évolution diurne permet un arrosage plus sporadique dans l’intérieur, de préférence sur les Hauts de l’Ouest et du Nord-Ouest. De belles éclaircies font même leur retour sur les plages et le littoral Sud, permettant aux températures d’atteindre une trentaine de degrés.

Ces périodes ensoleillées se développent à la faveur d’un alizé véloce sur ce littoral Sud et Sud-Ouest, avec des rafales comprises entre 60 et 70 km/h, voire même 70 à 80 km/h entre Saint-Joseph et la Pointe au Sel. De même le vent accélère sur le Nord avec des pointes voisines de 60 à 70 km/h, notamment vers la Grande Chaloupe. Les hauteurs ne sont pas en reste, avec un vent turbulent générant des bourrasques de l’ordre de 50 km/h.

La mer devient forte au vent sur les zones maritimes Sud, et également à l’Est aux déferlements d’une houle d’alizé comprise entre 2 et 2 mètres 50, parfois même un peu plus entre la Pointe de la Table et la Pointe des Cascades. Ailleurs elle demeure tout au plus agitée.