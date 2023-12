Météo : Un samedi sous les nuages

Le week-end du réveillon de la Saint-Sylvestre débute ce samedi sous la grisaille et s'achèvera lundi sous la pluie.

La journée débute par un ciel nuageux sur les régions de l’Est où les entrées maritimes de la nuit se désagrègent rapidement. Plus à l’Ouest, le soleil fait de timides apparitions, voilé par la présence de nombreux nuages d’altitude. En cours de matinée, la couverture nuageuse prend possession du département. Cet après midi, le temps est en général nuageux sur l’île et des averses, faibles à modérées, se déclenchent dans l’intérieur.

Le vent étant faible en altitude, aucune région des hauts n’est à l’abri de ces précipitations. Ces dernières s’estompent en fin de journée. Le littoral, quand à lui, conserve un temps plus clément, nuageux mais sans pluie. Le vent est modéré de secteur Est avec des rafales de 40 à 50 km/h sur Saint Joseph et vers Saint Denis. Il s’oriente au Sud-Est sur la région de Saint Pierre avec la même intensité et prend une composante Nord-Est sur le Port.

La mer est peu agitée, mais agitée sur l’Ouest et le Sud au déferlement d’une petite houle de Sud-Ouest.