Météo : Un samedi qui rime avec pluie

Météo France annonce une journée pluvieuse. Les zones Ouest, Nord et Est sont toujours concernées par une vigilance jaune "Fortes Pluies/Orages".

Le bulletin météo :

L’ambiance en ce début de week-end est généralement bien grise. Toutefois, les pluies en cette matinée demeure la plupart du temps modeste et sans grande prétention. En revanche, la masse d’air reste assez humide et plutôt instable en journée, si bien que les conditions deviennent plus pluvieuse à partir de cette mi-journée.

L’après-midi semble donc très nuageuse et assez pluvieuse avec des averses régulières tout au long de l’après-midi parfois modérées et accompagnées d’un coup de tonnerre ou deux. Aucune zone n’est réellement épargnée.

Les températures maximales sont un peu moins élevées que les jours passés en raison de la couverture nuageuse épaisse.

Le vent de direction variable peut souffler assez fortement dans les hauts avec des rafales entre 70 et 80 km/h possibles au Piton Maïdo.

La houle de Sud à Sud-Ouest prend de l’ampleur pour atteindre les 2 mètres 50 à 3 mètres en soirée, en moyenne, entre la Pointe des Aigrettes et la Pointe de la Table.